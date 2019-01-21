Chelsea, 'Yeni Pogba' olarak adlandırılan Ilaix Moriba için girişimlere başladı
Chelsea, Barcelona’nın genç yıldız adayı Ilaix Moriba ile ilgileniyor.
- Star
Chelsea’nin, ‘Yeni Pogba’ olarak adlandırılan 16 yaşındaki Moriba’nın menajeriyle görüştüğü ve transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Fiziğiyle dikkat çeken 2003 doğumlu Ilaix Moriba ile Manchester City ve Juventus da ilgileniyor.
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