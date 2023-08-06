Yeni sezon öncesi Süper Lig'e genel bakış

Süper Lig'in 65 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Bu sezon ligde yer alacak 20 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
GALATASARAY
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (52 bin 223)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (23 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
FENERBAHÇE
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: İsmail Kartal
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
BEŞİKTAŞ
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi
Teknik direktör: Şenol Güneş
Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 590)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
MKE ANKARAGÜCÜ
Kuruluş: 1910
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkan: Faruk Koca
Teknik direktör: Tolunay Kafkas
Stadı: Eryaman (20 bin 560)
Sezon: 54. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
TRABZONSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Nenad Bjelica
Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (40 bin 782)
Sezon: 50. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
SAMSUNSPOR
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)
Sezon: 31. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
ANTALYASPOR
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Sabri Gülel
Teknik direktör: Nuri Şahin
Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (32 bin 537)
Sezon: 28. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
KAYSERİSPOR
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Ali Çamlı
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)
Sezon: 28. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
İSTANBULSPOR
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Ecmel Faik Sarıalioğlu
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 488)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 3 kez düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adanaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray, Adana Demirspor)
En gollü maçı: 6-3 (Vanspor)
KONYASPOR
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen
Teknik direktör: Aleksandar Stanojevic
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
ÇAYKUR RİZESPOR
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: İbrahim Turgut
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
ADANA DEMİRSPOR
Kuruluş yılı: 1940
Renkleri: Mavi-lacivert
Kulüp başkanı: Murat Sancak
Teknik direktör: Patrick Kluivert
Stadı: Yeni Adana (33 bin)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)
KASIMPAŞA
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
SİVASSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Servet Çetin
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR (ESKİ ADI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Emre Belözoğlu
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 16. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 0-7 (Galatasaray), 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)
FATİH KARAGÜMRÜK
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Süleyman Hurma
Teknik direktör: Alparslan Erdem
Stadı: Atatürk Olimpiyat (74 bin 753)
Sezon: 10. sezonu
En iyi derecesi: 7.
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)
En gollü maçı: 4-5 (Fenerbahçe)
ALANYASPOR
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Stadı: Kırbıyık Holding (10 bin 128)
Sezon: 8. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)
GAZİANTEP FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: Erdal Güneş
Stadı: Kalyon (33 bin 502)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor-2 kez), 4-0 (Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
HATAYSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan
Teknik direktör: Volkan Demirel
Stadı: Mersin (25 bin)
Sezon: 4. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 12.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)
PENDİKSPOR
Kuruluş yılı: 1950
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mahmut Türkoğlu
Teknik direktör: Osman Özköylü
Stadı: Pendik (2 bin 500)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.