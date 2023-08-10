Yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edeck

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis'in sakatlıkları bulunuyor. Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Yeni transferlerden Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın, sezonun ilk maçında kadroda yer alması bekleniyor.

- 7 hazırlık maçında 3 galibiyet



Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.