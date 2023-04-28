Yeni sezonun ilk transferi İlkay Gündoğan! Havalimanında unutulmaz karşılama...

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok kulübün transfer listesinde olan 32 yaşındaki oyuncu kariyeri hakkında kararını verdi. İspanyol basınının aktardığı habere göre İlkay Gündoğan sezon sonunda Barcelona'ya transfer olacak.

İLKAY GÜNDOĞAN İMZAYI ATIYOR

Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğine değinen İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ın Barcelona forması giymeye çok istekli olduğunu belirtti. Katalan ekibinin de kadrosuna katmak istediği oyuncu için harekete geçtiği ve transferin imzaya kaldığı yazıldı.

TÜRKİYE KARARI

İlkay Gündoğan'a Türkiye'den de Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 43 maça çıkan İlkay Gündoğan 37 kez ilk 11'de yer aldı. 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi