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Spor

Yeni sezonun ilk transferi Luka Modric! Anlaşma resmen sağlandı...

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Luka Modric'in Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Efsane orta saha oyuncusu Luka Modric gelecek sezon için kararını verdi. İşte detaylar..

Star Gazetesi30 Nisan 2023 Pazar 20:53 - Güncelleme:
Yeni sezonun ilk transferi Luka Modric! Anlaşma resmen sağlandı...
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Real Madrid'in başarılı futbolcusu Luka Modric'in adı bir süredir Süper Lig ekipleri ile anılıyordu. 37 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric'in gelecek sezon hangi takımda olacağı netleşti.

MODRIC'İN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta saha oyuncu Luka Modric'in geleceği merak konusu olmuştu. Eflatun-beyazlı ekibin 37 yaşındaki Hırvat oyuncuya yeniden sözleşme teklifi yapamamış olması Luka Modric'in taliplerinin artmasına neden olmuştu.

LUKA MODRIC İMZAYI ATIYOR

Real Madrid'in 11 yıldır formasını giyen yıldız futbolcu Luka Modric sezon sonunda imzayı atıyor. Eflatun-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu Luka Modric'e yeniden sözleşme teklifi yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric kararını verdi ve kariyerine Real Madrid'de devam edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'in efsane futbolcusu Luka Modric bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağlarken 31 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

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