Yeni sezonun ilk transferi! Renato Sanches! Havalimanında unutulmaz karşılama

Fransa Ligue 1'de Lille'de gösterdiği performans ile PSG'ye transfer olan yıldız futbolcu Renato Sanches yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Renato Sanches için transferde en ısrarcı takım ise Galatasaray. Sarı kırmızılılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için önemli bir kadro kurmak istiyor.

RENATO SANCHES ADIM ADIM TÜRKİYE'YE

Kulübü Paris St. Germain'de beklenen performansı veremeyen ve aldığı süreler gittikçe düşen Renato Sanches için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın Galatasaray'a sıcak baktığı ve sezon sonunda yeni durağının sarı kırmızılılar olabileceği belirtildi. Başkan Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur'un Portekizli oyuncu için istekli olduğu ve gelecek sezonun yapılanmasında Sanches'i kadroda görmek istedikleri belirtildi.

RENATO SANCHES'İN PERFORMANSI

Bu sezon başında Fransız ekibi Lille'den Paris St. Germain'e 15 Milyon Euro karşılığında transfer olan Portekizli yıldız, PSG formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Toplamda 2 gol atan Sanches, asist yapma başarısı gösteremedi.