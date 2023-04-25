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Spor

Yeni sezonun ilk transferi Roberto Firmino! Havalimanında unutulmaz karşılama...

Liverpool forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sözleşme yenilemek istemeyen Roberto Firmino için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Taraftarlar çılgına döndü. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 10:30 - Güncelleme:
Yeni sezonun ilk transferi Roberto Firmino! Havalimanında unutulmaz karşılama...
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Liverpool'un Brezilyalı santraforu Roberto Firmino, kırmızılardan ayrılmaya hazırlanıyor. 2015 yılından bu yana formasını giydiği Liverpool ile 1 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi kazanan yıldız oyuncu kulüp tarihine ismini yazdırdı. Jurgen Kloop'ıun Liverpool'u yapılandırma sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan Brezilyalı taraftarın sevgilisi oldu.

ROBERTO FİRMİNO İÇİN BARCELONA İDDİALARI

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu takımdan kesin olarak ayrılmayı planlıyor. Jurgen Kloop'un kalması için ısrar ettiği Brezilyalı, Aton Villa maçı ile Anfield çimlerine veda edecek. Adı birçok transfer dedikodusuna karışan Roberto Firmino için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti. Fakat yıldız oyuncunun Katalan ekibi Barcelona ile anlaştığı ve sezon sonu İspanya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

ROBERTO FİRMİNO'NUN LİVERPOOL KARİYERİ

Brezilyalı yoldız oyuncu Liverpool forması ile çıktığı 360 maçta 109 gol atarken, 79'da sist yaparak takımına katkı sağladı. Bunun yanında Liverpool'un ilk Premier Lig şampiyonluğunda ana aktörlerden biri olurken birde Şampiyonlar Ligi kupası ile bu müthiş performansı taçlandırdı.

Star Gazetesi

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