Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic'e teklifler gelmeye başladı. 35 yaşındaki futbolcuyla Hollanda, Belçika ve Arap Yarımadası'ndan takımlar ilgileniyor. Ancak tecrübeli oyuncu, önceliğini sarı lacivertli takıma vermiş durumda. Kulüp yetkilileri, deneyimli isme 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Dusan Tadic ise 2 senelik bir anlaşma istiyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

MOURINHO'NUN LİDERİ OLDU

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun saha içindeki liderlerinden biri olan Tadic, performansını zirveye taşımayı başardı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 1.448 dakika sahada kaldı. Tadic, bu süre zarfında 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Dusan Tadic, 1.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 23 gol atıp, 21 asist yaptı.

İRFAN CAN İMZAYI ATIYOR

Sarı lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere devam ediyor. İrfan Can ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Başarılı oyuncunun istediği yıllık ücret ile Fenerbahçe'nin önerdiği rakam arasındaki farkın kapanmaya yakın olduğu belirtiliyor. Osayi-Samuel konusunda ise henüz istenen noktaya gelinmedi. Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Samuel, Fenerbahçe'nin teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.