İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4726
  • EURO
    36,3766
  • ALTIN
    2865.36
  • BIST100
    9396.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni sözleşme imzalamaya çok yakın! Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe
Spor

Yeni sözleşme imzalamaya çok yakın! Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dusan Tadic'e Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok teklif var. Ancak Sırp yıldız önceliğini Fenerbahçe vermiş durumda. Sarı lacivertlilerin 1+1 sözleşme imzalamak istediği Tadic ise 2 senelik bir anlaşma istiyor. İşte detaylar...

Akşam18 Kasım 2024 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Yeni sözleşme imzalamaya çok yakın! Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic'e teklifler gelmeye başladı. 35 yaşındaki futbolcuyla Hollanda, Belçika ve Arap Yarımadası'ndan takımlar ilgileniyor. Ancak tecrübeli oyuncu, önceliğini sarı lacivertli takıma vermiş durumda. Kulüp yetkilileri, deneyimli isme 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Dusan Tadic ise 2 senelik bir anlaşma istiyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

MOURINHO'NUN LİDERİ OLDU

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun saha içindeki liderlerinden biri olan Tadic, performansını zirveye taşımayı başardı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 1.448 dakika sahada kaldı. Tadic, bu süre zarfında 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Dusan Tadic, 1.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 23 gol atıp, 21 asist yaptı.

İRFAN CAN İMZAYI ATIYOR

Sarı lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere devam ediyor. İrfan Can ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Başarılı oyuncunun istediği yıllık ücret ile Fenerbahçe'nin önerdiği rakam arasındaki farkın kapanmaya yakın olduğu belirtiliyor. Osayi-Samuel konusunda ise henüz istenen noktaya gelinmedi. Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Samuel, Fenerbahçe'nin teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.