Sabah 30.01.2020 09:42 - Güncelleme: 30.01.2020 09:43

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manoel Messias'la olan pürüzlerini giderdi. Brezilya basınına göre bordo-mavili kulüp, Cruzeiro'da forma giyen 29 yaşındaki stoperi Türkiye'ye davet etti.

Manoel'in 1.5 yıllığına kiralanması için kulübüyle her konuda anlaşan Trabzonsporlu yöneticiler, oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardı. Geçen hafta kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesaj gönderen Manoel'in, Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Cruzeiro Futbol Direktörü Ocimar Bolicenho da "Manoel Türkiye'ye gidecek. Ancak bu resmi olmayan bir bilgi. Kısa süre içinde ayrılacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.