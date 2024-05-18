İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni stoperini İngiltere'de buldu! Beşiktaş'ın son gözdesi Hjalmar Ekdal
Spor

Yeni stoperini İngiltere'de buldu! Beşiktaş'ın son gözdesi Hjalmar Ekdal

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı amaçlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Burnley'nin İsveçli yıldızı Hjalmar Ekdal için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Takvim18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Yeni stoperini İngiltere'de buldu! Beşiktaş'ın son gözdesi Hjalmar Ekdal
ABONE OL

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen siyah beyazlıların, Premier Lig'e veda eden Burnley'nin İsveçli savunmacısı Hjalmar Ekdal'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, şartlar hakkında bilgi alacağı belirlendi.

AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoperin, bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.

DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran İsveçli stoper, 9 maçta skor katkısında bulunamadı.

6 MAÇA ÇIKTI

İsveç Milli Takımı ile 6 maça çıkan Hjalmar Ekdal, ülkesi adına gol veya asist üretemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.