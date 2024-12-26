2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşadı. Milli futbolcu ile Galatasaray'ın yolları yakın zamanda ayrılabilir. Tecrübeli stoper için devre arasında teklifler geleceği öğrenildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak için sarı kırmızılılarla resmi temas kurdu. Suudi ekibinin, Galatasaray yönetimine ciddi bir teklifte bulunduğu ve transferin olumluya doğru ilerlediği aktarıldı. Öte yandan Arabistan takımı, yıldız savunmacıya devasa bir maaş teklifinde bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 2 gollük katkı sağlarken 1 de asist yaptı.