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Spor

Yeni takımı belli oldu! Güle güle Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yakın zamanda yeni gelişmeler yaşanabilir. Milli futbolcu için transfer teklifleri geldiği öğrenildi. İşte Abdülkerim Bardakcı haberinin detayları...

Emre Sarı26 Aralık 2024 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Yeni takımı belli oldu! Güle güle Abdülkerim Bardakcı
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2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşadı. Milli futbolcu ile Galatasaray'ın yolları yakın zamanda ayrılabilir. Tecrübeli stoper için devre arasında teklifler geleceği öğrenildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak için sarı kırmızılılarla resmi temas kurdu. Suudi ekibinin, Galatasaray yönetimine ciddi bir teklifte bulunduğu ve transferin olumluya doğru ilerlediği aktarıldı. Öte yandan Arabistan takımı, yıldız savunmacıya devasa bir maaş teklifinde bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 2 gollük katkı sağlarken 1 de asist yaptı.

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