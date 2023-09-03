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Spor

Yeni takımı belli oldu! Juan Mata resmen Vissel Kobe'de

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve yaşanan şampiyonlukta kilit rol oynayan yıldız futbolcu Juan Mata yeni takımına resmen imza attı. İspanyol futbolcunun yeni adresi Japon ekibi Vissel Kobe oldu. İşte detaylar...

3 Eylül 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Yeni takımı belli oldu! Juan Mata resmen Vissel Kobe'de
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Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED'DAN GELMİŞTİ

Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray pastanın çileği olarak adlandıran transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'la sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı-kırmızılı formayı giymişti.

OPSİYONU KULLANILMADI

1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varılan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol yıldızın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu.

REKORLARIN ADAMI

Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata, 1 DÜnya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 İngiltere Kupası, 1 İnigltere Lig Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu.

YENİ TAKIMI ŞAŞIRTTI

İniesta, David Villa, Bojan Krkic ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcularında bir dönem oynadıkları japon takımı Vissel Kobe, Mata ile resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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