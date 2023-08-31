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Spor

Yeni takımı şaşırttı! İşte Juan Mata'nın yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Juan Mata'nın sürpriz bir takımla anlaştığı öğrenildi. İşte takımı...

Fanatik31 Ağustos 2023 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Yeni takımı şaşırttı! İşte Juan Mata'nın yeni adresi
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Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'ya sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar...

MATA'NIN YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI

Manchester United'dan ayrılıp geçtiğimiz sezon Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan İspanyol yıldız Juan Mata hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İniesta, David Villa, Bojan Krkic ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcularında bir dönem oynadıkları japon takımı Vissel Kobe, Mata ile anlaştı. İspanyol yıldızın kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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