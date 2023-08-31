Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'ya sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar...

MATA'NIN YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI

Manchester United'dan ayrılıp geçtiğimiz sezon Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan İspanyol yıldız Juan Mata hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İniesta, David Villa, Bojan Krkic ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcularında bir dönem oynadıkları japon takımı Vissel Kobe, Mata ile anlaştı. İspanyol yıldızın kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.