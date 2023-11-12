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Spor

Yeni takımında umduğunu bulamadı! Joao Pedro yedek kulübesine hapsoldu

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Joao Pedro sezon başında Brezilya ekibi Gremio'ya kiralık olarak gitmişti. Ancak 31 yaşındaki forvet burada da etkili bir performans ortaya koyamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu.

12 Kasım 2023 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Yeni takımında umduğunu bulamadı! Joao Pedro yedek kulübesine hapsoldu
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Geride kalan sezonun başında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyemedi. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcu, sezon başı İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertlilere veda etti. Pedro, Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık olarak gönderildi. 31 yaşındaki futbolcu, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Geçen sezon başında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sarı-lacivertli ekip ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GREMİO, JOAO PEDRO TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Pedro, Gremio'ya 1 sezonluk kiralandı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon 500 bin Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 28 resmi maça çıkan Joao Pedro, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Joao Pedro, kariyerine Brezilya ekibi Atletico Mg'de başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vit. Guimaraes, Penarol, Desp. Brasil, Santos, Estorial Praia, Cagliari ve son olarak Fenerbahçe formaları giydi.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Joao Pedro, Gremio'da da henüz istenilen performansı gösteremedi. Tecrübeli forvet, Gremio'nun son oynadığı maçlarda yedek kulübesine hapsoldu. Tecrübeli santrfor, Gremio'nun ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde şans buldu ancak toplam 54 dakika sahada kaldı. Gremio'da 13 müsabakada oynayan Joao Pedro, sadece 1 asist üretti.

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