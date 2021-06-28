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Spor

Yeni takımını açıkladı! Salih Uçan'ın adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:11
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta son dakika Salih Uçan gelişmesi yaşandı.

Tivibuspor'a konuşan Salih Uçan, Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı. Salih Uçan, 'Beşiktaş'la prensipte anlaştım. Galatasaray ve Trabzonspor 'un da ilgisi oldu ve 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi onur verici. Ancak transfer sürecinde beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken' açıklamasında bulundu.

Salih Uçan'ın hafta sonunda Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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