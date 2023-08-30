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Spor

Yeni teklif 5 milyon euro! Trabzonspor'da Batista Mendy ısrarı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, kadrosuna katmak istediği Batista Mendy için kulübü Angers'e yeni teklif yaptı. Kulüp oyuncu için yapılan teklifi kabul etti ancak oyuncudan cevap gelmedi. Bordo mavili ekip 23 yaşındaki genç yıldız için bekleyişini sürdürüyor. İşte detaylar...

Sabah30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Yeni teklif 5 milyon euro! Trabzonspor'da Batista Mendy ısrarı
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Trabzonspor savunma güvenliğini artırmak için gelecek vadeden bir ön libero arıyor. Hedefteki isim de Batista Mendy. Yönetim bu sezon transferde en büyük rakamı ona ayırdı.

5 MİLYON EURO

Önce 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşen Trabzonspor 5 milyon euro'luk bir bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Buna 1 milyon euro da bonuslar eklenecek. Bordomavililer, Mendy'nin kulübü Angers ile el sıkıştı ancak oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil. Çünkü masada birçok takım var.

Fransa'dan Lyon ve Metz de oyuncunun peşinde. Metz, Angers ile anlaşamadı. Dün tekliflerini yükselttiler.

PEŞİNDE KUYRUK VAR

Batista Mendy'yi Fransa dışından Borussia Mönchengladbach ile Getafe de istiyor. Tüm bu kulüplerin aynı anda 23 yaşındaki ön liberoyu istemesi piyasasını yüksek tutuyor. Oyuncu da menajeri ve ailesiyle birlikte oturarak kararını verecek.

Trabzonspor, Mendy'ye 3+1 yıllık kontrat önerdi. 950 bin euro'dan başlayarak rakam yukarı çıkacak. Trabzonsporlu idareciler, görüşmeleri yürüten menajerlerle birlikte oyuncuyu adeta kıskaca almış durumda. Batista Mendy'yi ikna etmek için teknik direktör Nenad Bjelica da kulübün projelerini anlatıyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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