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Spor

Yeni teklif yolda! F.Bahçe, Rade Krunic için gemileri yaktı

Yeni sezon kadrosunu büyük oranda oluşturan Fenerbahçe, orta saha transferi için düğmeye bastı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip Rade Krunic için Milan'a teklif sunmuş ancak reddedilmişti. Fenerbahçe oyuncu için yeniden İtalyan ekibine teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Yeni teklif yolda! F.Bahçe, Rade Krunic için gemileri yaktı
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Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.

Merkez orta saha pozisyonundaki Krunic için vatandaşı Edin Dzeko'yu ikna sürecinde devreye sokan ve 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden el sıkışan sarı lacivertliler, Milan'ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi. Krunic, Türkiye'ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor. İtalyan devi, kontratı 2025'te bitecek olan Boşnak yıldız için 12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEMİŞTİ

Bonserviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya'nın ilk görüşmedeki 5 milyon Euro'luk teklifi kabul görmemişti. Fenerbahçe'nin kurmayları, önümüzdeki hafta Krunic için yeni bir öneriyle Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, İtalyanlar'a bu kez bonuslar hariç; taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor. Karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda, transferin mutlu sonla bitme ihtimalinin yüksek olacağı düşünülüyor.

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