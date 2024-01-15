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Spor

Yeni teklif yolda! Fenerbahçe'den Anthony Martial atağı

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla Fenerbahçe yeni yıldızlarını bir bir açıklıyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Martial için yeni bir teklif hazırlığında. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Yeni teklif yolda! Fenerbahçe'den Anthony Martial atağı
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Premier Lig devi Manchester United'da kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Anthony Martial'a hocası da tüm kapıları kapattı.

Bunun üzerine takım aradığı aktarılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı bildirildi. İngilizler, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacağını duyurdu.

KULÜPTEN AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United'da kalmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Martial, yakın zamanda kulüpten ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Martial'i açıkça kadroda düşünmediğini ifade etti. Martial, takımının İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçın kadrosunda yer almadı. Yıldız futbolcunun, fizik olarak hazır olmadığı belirtildi.

YENİ BİR TEKLİF OLABİLİR

Bu gelişmeler doğrultusunda ara transfer döneminde Fransız oyuncunun seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisinin devam ettiği konuşuluyor. Kanarya'nın, yeni bir teklifle, United'ın kapısını çalacağı düşünülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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