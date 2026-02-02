İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4893
  • EURO
    51,38
  • ALTIN
    6569.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni teklifin detayları belli oldu! Beşiktaş, Nuno Tavares'in peşini bırakmıyor
Spor

Yeni teklifin detayları belli oldu! Beşiktaş, Nuno Tavares'in peşini bırakmıyor

Kış transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş Nuno Tavares için yeni bir hamle yaptı. Siyah beyazlı ekip, Portekizli sol bek için Lazio'ya yeni teklifte bulundu. İşte teklifin detayları...

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Yeni teklifin detayları belli oldu! Beşiktaş, Nuno Tavares'in peşini bırakmıyor
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın talebi sonrası sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yeni bir hamlede bulundu.

Bonservisi Lazio'da olan Portekizli sol bek Nuno Tavares'i İstanbul'a getirmek isteyen Beşiktaş, İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çaldı.

Beşiktaş'ın Nuno Tavares'için Lazio'ya bonuslarla birlikte bu kez 14 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.

SARRI'DEN İZİN ALDI!

Teknik direktörü Maurizio Sarri, Tavares için önce "Takımda kalsın" raporu verdi. Ancak Portekizli futbolcu, Sarri'ye Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini söyledi ve İtalyan teknik adamdan ayrılık için izin aldı.

Taraflar arasında görüşmenin sürdüğü ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sol bek Tavares, bu sezon Lazio'da 11 maçta 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.