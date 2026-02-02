Transfer çalışmalarını sürdüren ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın talebi sonrası sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yeni bir hamlede bulundu.

Bonservisi Lazio'da olan Portekizli sol bek Nuno Tavares'i İstanbul'a getirmek isteyen Beşiktaş, İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çaldı.

Beşiktaş'ın Nuno Tavares'için Lazio'ya bonuslarla birlikte bu kez 14 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.

SARRI'DEN İZİN ALDI!

Teknik direktörü Maurizio Sarri, Tavares için önce "Takımda kalsın" raporu verdi. Ancak Portekizli futbolcu, Sarri'ye Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini söyledi ve İtalyan teknik adamdan ayrılık için izin aldı.

Taraflar arasında görüşmenin sürdüğü ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sol bek Tavares, bu sezon Lazio'da 11 maçta 1 asist yaptı.