Yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Fenerbahçe'de 2 şampiyonluğu bulunan İsmail Kartal sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak 2022 sezonunda sarı lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan 61 yaşındaki tecrübeli isim eski kulübü Sivasspor'u çalıştırmaya hazırlanıyor. Rıza Çalımbay ile gelecek sezon yollarını ayırmaya hazırlanan Anadolu ekibi İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

İSMAİL KARTAL'IN İLK TAKIMI...

Başarılı hoca İsmail Kartal ilk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor yaşamıştı. Yiğidolar, İsmail Kartal önderliğinde şampiyon olmuş ve Süper Lig'e yükselmişti. Sivasspor 2005 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele ediyor.

SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona 3 kulvarda başlayan Sivasspor bu sezon kısıtlı kadrosuyla mücadele etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'nde ise gruptan çıkmayı başardı. Ligde inişli-çıkışlı performans gösteren Anadolu ekibi, bitime iki hafta kala 14'üncü sırada yer alıyor.

Star Gazetesi