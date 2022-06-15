İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2627
  • EURO
    18,1049
  • ALTIN
    1009.96
  • BIST100
    2508.91
Spor

Yeni TFF Başkanı yarın seçilecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate yapılacak.

TFF'den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurdu.

Divan Kurulu, başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • TFF Genel Kurulu
  • Mehmet Büyükekşi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.