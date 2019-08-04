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Yeni transfer Alper Potuk

Teknik Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk’u yeni transfer olarak görüyor ve bu sezon ondan katkı alabileceğini düşünüyor.

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Bu sezon yuvaya dönüş amacı; hem saha içinde hem de kulübede Teknik Direktör Ersun Yanal’ın işini kolaylaştırmak olacak 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu da, Alper Potuk’la özel ilgileniyor. Taraftarların, 2 sezondur beklenen katkıyı veremeyen Alper Potuk’a karşı da bir tepkisi var. Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, taraftarların Alper’e olan soğukluğunu çözüme kavuşturmayı istiyor.

(Akşam)

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