Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Galatasaray’ın anlaştığı Jimmy Durmaz, Sarı-Kırmızılılara imza atmak için İstanbul’a geldi.
Ayağının tozuyla açıklama yapan Durmaz, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." İfadelerini kullandı.
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