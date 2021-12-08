İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5667
  • EURO
    15,324
  • ALTIN
    778.494
  • BIST100
    1981.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni transfer Jean Evrard Kouassi Trabzon'a indi
Spor

Yeni transfer Jean Evrard Kouassi Trabzon'a indi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi, kente geldi.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 06:57 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 06:57
ABONE OL

Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi, saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na geldi. İç hatlar yolcu bölümünden çıkış yapan Kouassi'yi, kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen taraftar grubu, Kouassi'yi sevgi gösterilerinde bulundu. 27 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Wuhan FC takımında forma giyen ve Aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Koussai, için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.