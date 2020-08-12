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  • Yeni transfer Lukoki'ye büyük övgü: ''Her şeyiyle muazzam bir futbolcu''
Spor

Yeni transfer Lukoki'ye büyük övgü: ''Her şeyiyle muazzam bir futbolcu''

Yeni Malatyaspor'un bu sezonki ilk transferi olan Jody Lukoki, antrenmanlardaki performansıyla göz doldurmayı başardı. Başkan Adil Gevrek, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için övgü dolu sözler sarf etti.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
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Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Kongolu sağ kanat oyuncusu Jody Lukoki’den beklentisi büyük.

Sarı-siyahlı takımın yeni sezon öncesi ilk transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle kendisine inananları mahcup etmeyeceğinin mesajını veriyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki ayağını kullanmasının yanında süratiyle de dikkat çekiyor.

En son Bulgaristan’ın Ludogorets takımında forma giyen Lukoki’nin transferiyle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, adından söz ettirecek bir futbolcu transfer ettiklerini vurguladı.

Gevrek, “Bu sezon kadromuza kattığımız Lukoki her şeyiyle muazzam bir futbolcu. Öyle tahmin ediyorum bu sezon adından sıkça söz ettirecek. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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