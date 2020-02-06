Yeni transferin bir bacağı 3 cm kısa çıktı!

06.02.2020 15:41 - Güncelleme: 06.02.2020 15:41

Valencia'dan 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen Tunuslu savunmacı Aymen Abdennour ile ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun bir bacağının bir bacağından 3 cm kısa olduğu ortaya çıktı.

Dr Erol Bedir'in başkanlığında yapılan transferlerden biri olan ve sarı kırmızılı ekibe şuana kadar bir katkı sağlayamayan Tunuslu savunma oyuncusu Abdennour ile ilgili sır gibi saklanan gerçek duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Dr Erol Bedir'in Başkanlığı döneminde transfer edilen 31 yaşındaki Aymen Abdennour'un detaylı sağlık kontrolü sonucu bir bacağının diğer bacağından 3 cm küçük olduğu tespit edildi. Tunuslu futbolcunun bu durumu doktor tarafından ortaya çıkarılsa da kamuoyuna 'sağlıklı' olarak gösterildi. Erol Bedir'in bünyesindeki hastanede kontrolü sağlanan ancak bir bacağının diğer bacağından 3 cm küçük olduğu bir şekilde saklanarak raporuna işlenmeyen Tunuslu Aymen Abdennour buna rağmen Kayserispor'a transfer edildi.

Sağlık raporunda gerçeklerin gizlendiği, raporu hazırlayan doktora bu şekilde talimat verildiği bilgisine ulaşılırken, mevcut yönetim tarafından ortaya çıkarılan bu durum 'yok artık' dedirtti. Kulüp doktoruna baskı yapılarak sağlıklı rapor verildiği iddiaları ile birlikte raporu hazırlayan doktorun maaşına da bu nedenle 'zam' yapıldığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı ekibe bir katkısı olmayan Tunuslu oyuncunun sözleşmesi yeni yönetim tarafından acil şekilde donduruldu.

Gözü kapalı yapılan transferlerden biri olan, sağlık raporuna işlenmesi gereken durumun gizlenerek kamuoyundan saklanmasını sağlayan Dr Erol Bedir'in Kayserispor'un paralarını Allahtan korkmadan nasıl çöpe attığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Bile bile Tunuslu oyuncuyu getiren, raporunda bir bacağının diğer bacağından 3 cm kısa olduğu belirtilmeyen bu durum sonrası gerek kulüp doktoru gerekse bu transferi yapan başkan Dr Erol Bedir'in bu durum hakkında nasıl bir savunma yapacakları merak konusu oldu.