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Spor

Yeni transferler listede! Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarında karşılaşacağı maçlar için kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Tayfur Bingöl ve Eric Bailly de kadroda yer aldı.

5 Eylül 2023 Salı 19:01 - Güncelleme:
Yeni transferler listede! Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.

Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Eric Bailly, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

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