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Yeni transferler taraftarları tatmin etmedi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerin yaş olarak 30'u geçmeleri taraftarları mutlu etmedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Genelde bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcularla anlaşmaya varan 3 büyükler kritik bölgelere önemli transferler yaparken, kadroya katılan oyuncuların yaşlarının yüksek olması taraftarları pek de heyecanlandırmadı.
 
BEŞİKTAŞ HENÜZ SESSİZ
 
Yerli futbolcu ağını zenginleştirmek isteyen Galatasaray şu ana kadar Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan gibi isimlerin işini bitirirken, Fenerbahçe Weder Bremen’den ayrılan Max Kruse ile Trabzonspor ise Obi Mikel’le anlaşmaya vardı. Orta yaş üstü futbolcuların Süper Lig devleri tarafından kabul edilmesi çok da iç açmazken, bundan sonra yapılacak transferlerin dört gözle bekleniyor olması başkan, yönetici ve teknik direktör üstünde baskıyı daha fazla artırıyor.
 
İşte 3 büyüklerin şu ana kadar yaptıkları transferlerin yaşları…
 
Max Kruse: 31
Ryan Babel: 33
Adem Büyük: 32
Yusuf Erdoğan: 26
Şener Özybayraklı: 30
Obi Mikel: 32
 

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