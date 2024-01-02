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Spor

Yeni yılın ilk bombası Roberto Firmino! Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Roberto Firmino'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılmaya hazırlanan yıldız golcü Roberto Firmino'nun Avrupa'ya dönmek istediği ve Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fanatik2 Ocak 2024 Salı 12:45 - Güncelleme:
Yeni yılın ilk bombası Roberto Firmino! Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
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Premier Lig'de Liverpool formasıyla klasını tüm dünyaya kanıtlayan Firmino, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Ancak Brezilyalı yıldızın, şu anda mutlu olmadığı aktarılırken rotasını yeniden Avrupa'ya çevirdi. Tam da bu noktada Sarı-Lacivertli ekibin, Brezilyalı yıldız için en iyi takım olduğu bildiriliyor. Öte yandan Serie A devi Milan'ın Kurunic ısrarı da bitmek bilmiyor. İşte tüm detaylar...

FIRMINO İÇİN ROTA AVRUPA!

İngiltere merkezli talkSport, Fenerbahçe ile birlikte Suudi Arabistan'dan Al-Shabab, AlEttifaq, Al-Fateh ile İngiltere Premier Ligi'nden Sheffield United'ın, Roberto Firmino ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında aradığı ortamı bulamayan ve ocak ayı içerisinde kulübüyle yolları ayırma kararı alan Firmino'nun, kariyerine Pro Lig'de devam etmeyi düşünmediği ve kontratını feshetmesinin ardından yeniden Avrupa'da oynamanın hayalini kurduğu bildirildi.

FENERBAHÇE'YE YAKIN...

Al-Shabab, Al-Ettifaq ve Al-Fateh'in ilgisine Suudi Arabistan'da kalmamak için olumsuz dönüş yapacağı düşünülen Liverpool'un eski yıldızlarından Firmino'nun tercih edebileceği kulüp olarak elinde ya Fenerbahçe ya da Sheffield United kalacak. Bu iki takım arasında ise Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ifade ediliyor.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Brezilyalı yıldızın, hedefleri olan bir kulübe gitmek istemesi, Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşme adayları arasında ilk sıradaki Sheffield'a soğuk bakacağı düşünülüyor. Sarı-Lacivertliler'in ise hem Süper Lig'de şampiyonluğa oynaması hem de Avrupa'da mücadele ettiği Konferans Ligi'nde finali gözüne kestirmesi, 32 yaşındaki yıldızın rotayı Türkiye'ye çevirme ihtimalini bir hayli artırıyor.

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