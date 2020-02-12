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Spor

'Yeniden Beşiktaş'tayım'

Beşiktaş'ta futbol aklı olarak göreve başlayacak olan Lucescu, İtalya basınına özel açıklamalarda bulundu.

12.02.2020  15:36 - Güncelleme: 12.02.2020  15:36

Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş’la anılan Mircea Lucescu İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. İnter’in eski teknik direktörü Lucescu ‘Conte’nin Juventus’u geçip şampiyonluğa ulaşması kolay değil, İnter’in derbiden galibiyetle çıkması büyük bir işaret ayrıca Eriksen ve Lukaku’nun olması harika, bu takımı seviyorum’ ifadelerini kullandı.

'BAŞKANLA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM'

Kendi geleceğinden de bahseden 75 yaşındaki çalıştırıcı ‘Beşiktaş’ta danışman olarak çalışacağım, teknik direktöre yardım edeceğim fakat Başkan Ahmet Nur Çebi’yle görüşüp şartları konuşmamız lazım ortak bir noktada buluşup buluşamayacağımızı zaman gösterecek’ dedi.

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