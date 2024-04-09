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  • ''Yeniden görüşeceğiz'' Stefan Savic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması
Spor

''Yeniden görüşeceğiz'' Stefan Savic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Stefan Savic için menajer Ayhan Yeşilbaş bir açıklama yaptı. Yeşilbaş, Ara transfer döneminde Beşiktaş ile görüştüklerini ancak bu transferin maddi nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.

9 Nisan 2024 Salı 19:29 - Güncelleme:
''Yeniden görüşeceğiz'' Stefan Savic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın stoper arayışları çerçevesinde gündemine aldığı Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic'in transferinde inisiyatif kullanan menajer Ayhan Yeşilbaş önemli açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Radyospor'a konuşan Yeşilbaş, "Ara transfer döneminde de Beşiktaş'la görüşmüştük. Ama oyuncunun istediği ücret çok yüksekti. Normalde kendisi alacaklarını bırakıp Atletico Madrid'ten serbest oyuncu statüsünde çıkacaktı.

"OYUNCU 4 MİLYON EURO İSTEDİ"

İmza parası da istedi. Ama yaz dönemi için süreç devam ediyor. Bir görüşme daha yapacağız. Oyuncu 4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etti, artı imza parası vardı.

SAVIC İLE YENİ GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Çok yüksek bir rakam olduğu için Beşiktaş uygun görmedi. Şimdi Savic ile yeni bir görüşme yapacağız. 2025 yazına kadar sözleşmesi var; ama serbest çıkacak Atletico Madrid'ten, alacaklarını bırakacak" dedi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

33 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon İspanyol ekibiyle 27 karşılaşmaya çıktı.

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