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Spor

Yeniden gündeme geldi! Trabzonspor'da Christian Cardoso harekatı

Transfer çalışmalarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor'da Christian Cardoso yeniden gündeme geldi. Bordo mavili ekip bu sefer oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Yeniden gündeme geldi! Trabzonspor'da Christian Cardoso harekatı
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Abdullah Avcı'nın istediğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da listeye Christian Cardoso tekrardan girdi. Sezon başında kadrosuna Brezilyalı oyuncuyu katmak isteyen Fırtına, devre arasında da devreye girdiği iddia edildi.

CARDOSO GÜNDEMDE

Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Athletico Paranaense forması giyen Christian Cardoso için yeniden harekete geçti.

SEZON BAŞINDA DA İSTENDİ

Süper Lig devi Trabzonspor, gündemine aldığı Christian Cardoso'yu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş daha sonra bonservis konusunda anlaşamayınca transfer iptal olmuştu.

21 GOL 5 ASİST

Kariyerinde 162 maça çıkan Christian Cardoso, bu maçlarda 21 gol atarken 5 asist yapma başarısı elde etti. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro

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