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Spor

Yeniden ilk 11! Cenk Tosun sahalara dönüyor

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun uzun süren sakatlığın ardından Konferans Ligi'nde oynanan Club Brugge maçıyla sahalara dönmüş ve golünü atmıştı. 32 yaşındaki başarılı forvet şimdi de Süper Lig'de gol atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah24 Eylül 2023 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Yeniden ilk 11! Cenk Tosun sahalara dönüyor
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Beşiktaş'ın iki usta golcüsü Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun bu sezon ilk kez birlikte 11'de mücadele edecekler.

Siyah-beyazlı takımda her zaman uyumlarıyla dikkat çeken ikili, Cenk Tosun'un sakatlıktan dolayı uzun süre sahalarda yer alamaması nedeniyle bu sezon hiçbir maçta birlikte sahaya çıkamamıştı. Club Brugge deplasmanında son bölümde oyuna giren Cenk Tosun, Aboubakar'ın asistiyle bu sezon ilk golünü kaydetti.

Kamerunlu golcü ise şu ana dek 4 lig maçında henüz golle tanışamadı. Avrupa'da harikalar yaratan ve 7 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli ismi adeta hırs bastı. 31 yaşındaki oyuncu ligde de siftah yapmak istiyor.

Geçen sezon Cenk ligde 32 maçta 15 gol, 7 asist üretirken Aboubakar ise 16 maçta 13 gol, 2 asist kaydetmiş; ikili, Beşiktaş'ın gol yükünü üstlenmişti..

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