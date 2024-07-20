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Spor

Yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor! İngiliz devinin Semih Kılıçsoy ısrarı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İngiltere'den teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce Fulham'ın listesinde olan başarılı golcü için şimdi de Aston Villa devreye girdi. Semih Kılıçsoy için yaptığı ilk teklif siyah beyazlı ekip tarafından reddedilen İngiliz kulübü yeni teklif bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor! İngiliz devinin Semih Kılıçsoy ısrarı
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Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ

Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi. Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi Ada'da heyecan yarattı.

ISRARINI SÜRDÜRECEK

18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon euro'yu bulan bir teklif hazırlanması ancak reddedilmesi öne çıkarıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Habere göre Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalacağı iddia edildi.

SEZON RAKAMLARI

Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Milli futbolcu, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E DEK

Semih'in siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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