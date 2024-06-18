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Spor

Yeniden temasa geçildi! Galatasaray'da gündem Assignon

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray sağ bek için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Burnley'i tercih eden Assignon için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Akşam18 Haziran 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
Yeniden temasa geçildi! Galatasaray'da gündem Assignon
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Devre arasında Fransız sağ bek Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon euroya satan ve sezonun geri kalanında bu bölgeyi 'idare eden' Galatasaray'da gündem; Boey'in ayrılığının ardından temasa geçtiği Assignon... Ara transferde sarı kırmızılıların teklifine karşın İngiliz ekibi Burnley'i tercih eden Assignon için yeniden devreye girildiği öğrenildi. Aslan, Rennes'ten ayrılacak olan genç sağ bek ile görüşmelerinde önemli bir mesafe kat etti. Burnley'de de devam etmeyecek olan Assignon'un, kısa süre içerisinde kararını vereceği ve ibrenin şu an için büyük ölçüde Galatasaray'a dönük olduğu bildirildi.

HOCASI BAYERN MÜNİH'E GİTTİ

Öte yandan Assignon'un İngiltere yolculuğunda, Sacha Boey ile benzerlik gösteren detaylar dikkat çekti... Fransız yıldız; devre arasında Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin yoğun ısrarı üzerine Galatasaray yerine İngiliz ekibini tercih etmişti. Ancak Belçikalı çalıştırıcının Burnley'den ayrılarak Bayern Münih'in teknik direktörlük koltuğuna geçmesi, Assignon için de fikir değişikliğine sebep oldu. Oyuncu, eski takımına geri dönüp yeni bir rota çizmeye karar verdi. Geçen sezon Burnley adına 15 maça çıkan Assignon; 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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