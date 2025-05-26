Taraftar, "Osimhen'i istiyoruz" diye haykırdı...

5 yıldızlı yeni ürünlere kutlamada hücum edildi.

Futbolcular ve Buruk, "Bizimle kal Osimhen" dedi.

Çocuğu rahatsızlanan Morata, kutlamaya katılmadı.

25.05.2025 tarihi Galatasaray'a ait oldu. Bu sezon 25. şampiyonluğuna uzanarak formasına 5. yıldızı takmayı başaran ilk takım olan Sarı-Kırmızılılar'ın coşkusu ülke gündemine damga vurdu. G.Saray Lisesi'nin önünde üstü açık otobüsle yola çıkan CimBom'a taraftarlar sahil yolu boyunca eşlik etti. Sarayburnu'nda tekneye geçen Sarı-Kırmızılılar, direkt Yenikapı'ya ulaştı. Yaklaşık 1 milyon Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve futbolcular coşkuyla kutlama yaptı. Birbirinden ünlü sanatçılar sahneye çıkarak meydanın atmosferini üst seviyeye çıkardı. Öte yandan başka takım taraftarları da kutlamalara katıldı, ilginç görüntüler oluştu.

YENİKAPI SARI-KIRMIZI

"Şampiyon" sesleri Yenikapı semalarında yankılandı. Havai fişek gösterileri nefes keserken, meşalelerle rengarenk bir atmosfer oluşturuldu. Futbolcular tek tek platforma çıkarken seçtikleri şarkılar eşliğinde dans etti, şov yaptı. Kaptan Muslera kupayı kaldırdığında meydan adeta yıkıldı. Ayrıca Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Yenikapı'da kurulan GS Store'lara da hücum etti. Taraftarlar burada piyasaya çıkan 5 yıldızlı ürünlere ilgi gösterdi. Normalde miting için toplanılan bir alanda Galatasaraylı futbolseverler unutulmayacak bir kutlama yaptı.

OSİMHEN ÇILGINLIĞI

Sezon başı Napoli'den kiralık gelen ve 1 yılda en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başaran Victor Osimhen, kutlamalarda en büyük ilgiyi gören isim oldu. Daha G.Saray Lisesi'nden çıkarken adeta izdihama sebep olan Nijeryalı yıldız, taraftarlara teşekkür ederek otobüse bindi. Osimhen, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına tebessümle karşılık verdi. Yenikapı'daki kutlama alanında 1 milyona yakın taraftar Victor Osimhen'in kalması için adeta seferberlik ilan etti. İlk konuşmayı yapan Başkan Dursun Özbek, Osimhen tezahüratları nedeniyle metnini tamamlamakta zorlandı. Özbek sahneden indikten sonra yöneltilen transfer sorusuna, "En iyi kadroyu kuracağımızdan şüpheniz olmasın" dedi. Osimhen'in sahneye çıkışıyla Yenikapı adeta yıkıldı. Kerem Demirbay da taraftarla birlikte "Bizimle kal Osimhen" diye haykırdı.