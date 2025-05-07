İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6467
  • EURO
    43,9282
  • ALTIN
    4191.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yenilgisiz şampiyon Aliağa FK, kupayı kaldırdı
Spor

Yenilgisiz şampiyon Aliağa FK, kupayı kaldırdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğunu ilan eden Aliağa FK, kupasını kaldırdı.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Yenilgisiz şampiyon Aliağa FK, kupayı kaldırdı
ABONE OL

TFF 3. Lig 3. Grup'taki son hafta karşılaşmalarında Ayvalıkgücü Belediyespor'un takılmasıyla 64 puanla namağlup şampiyonluğunu ilan eden Aliağa FK'ya kupası teslim edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından kulüp tesislerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık'a teslim edilen kupayı tüm takım törenle havaya kaldırdı.

Daha sonra Aliağalı oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, kupa ve madalyalarıyla birlikte şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

İzmir ekibi, sezonu yenilgisiz bir şekilde 17 galibiyet 13 beraberlikle noktaladı.

  • Aliağa FK
  • kupa
  • şampiyonluk
  • TFF 3. Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.