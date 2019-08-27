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Yenilmez armada

Ünal Karaman yönetimindeki Bordo-Mavili takım fırtına gibi esiyor. Karadeniz ekibi son 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Trabzonspor, Süper Lig’de de 14 maçtır mağlup olmadı.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR teknik direktör Ünal Karaman’ın yönetiminde iki sezon içinde yenilmez armada haline geldi. Alt yapıya önem veren, transfer ettiği genç oyuncularla tecrübeli yabancıları harmanlayan Trabzonspor’un son 20 maçtır bileğini büken yok. En son 26 Şubat’ta Ümraniye’ye Türkiye Kupası’nda 3-1 yenilen Bordo-Mavililer daha sonra 11 galibiyet, 9 da beraberlik aldı.

LİGDE DE DOLUDİZGİN GİDİYOR

Ümraniye yenilgisinin ardından ligde 11 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, 8 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ise 4 hazırlık, 3 Avrupa Ligi ve 2 Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. Ünal Karaman’ın öğrencileri bu karşılaşmalarda 6 beraberlik, 3 de galibiyet aldı. Fırtına, lig maçlarında 6 ayı aşkın bir süredir kaybetmiyor. Bordo-Mavililer Son 14 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberliğe imza attı.

EVİNDEKİ SON 7 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, Medical Park’ta oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor yenilgisinden sonra Fırtına kendi sahasındaki 6 lig, 1 Avrupa kupası maçını galibiyetle kapattı. Teknik direktör Ünal Karaman iyi yolda olduklarını belirterek, “Takım olarak hatasız değiliz. Eksiklerimizi biliyoruz. Onları da giderdiğimizde, daha iyi bir takım haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

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