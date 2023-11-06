Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sergilediği oyunla takımını zirvede tutmaya devam ediyor. Serie A'da ilk sırada bulunan Milano ekibi, yıldız orta sahanın performansıyla adeta mest olmuş durumda.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Biasin, Hakan Çalhanoğlu'nun performansının hayranlık uyandırdığını belirtti. Katıldığı bir televizyon programında başarılı futbolcudan övgüyle söz eden Biasin, "O harika bir oyuncu ve takımın lideri. Orta sahada dünyanın en iyilerinden biri dediğimde bana gülüyorlardı. Şimdi haklı olduğumu görüyorlar. Hakan bu takıma bedelsiz katıldı ve şu an Lautoaro Martinez ile birlikte oyunun en önemli parçaları onlar. Simone Inzaghi ile birlikte çok iyi bir seviyeye çıktı." yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 13 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, takımına 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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