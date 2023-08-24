İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,217
  • EURO
    29,6226
  • ALTIN
    1681.01
  • BIST100
    7699.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yerimiz sağlamlaştı! Ülke puanı sıralamasında bir müjde daha
Spor

Yerimiz sağlamlaştı! Ülke puanı sıralamasında bir müjde daha

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Molde'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ülkemizin UEFA puan sıralamasında son yeri belli oldu. İşte detaylar...

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Yerimiz sağlamlaştı! Ülke puanı sıralamasında bir müjde daha
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması merak konusu oldu.

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:

1- İNGİLTERE: 89.053

2- İSPANYA: 75,927

3- İTALYA: 71.569

4- ALMANYA: 69.552

5- HOLLANDA: 53.700

6- FRANSA: 52.081

7- PORTEKİZ: 47.482

8- BELÇİKA: 36.100

9- İSKOÇYA: 31.550

10- TÜRKİYE: 30.350

11- AVUSTURYA: 29.500

12- İSVİÇRE: 28.775

13- SIRBİSTAN: 27.375

14- NORVEÇ: 26.000

15- UKRAYNA: 25.400

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.