UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması merak konusu oldu.
İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:
1- İNGİLTERE: 89.053
2- İSPANYA: 75,927
3- İTALYA: 71.569
4- ALMANYA: 69.552
5- HOLLANDA: 53.700
6- FRANSA: 52.081
7- PORTEKİZ: 47.482
8- BELÇİKA: 36.100
9- İSKOÇYA: 31.550
10- TÜRKİYE: 30.350
11- AVUSTURYA: 29.500
12- İSVİÇRE: 28.775
13- SIRBİSTAN: 27.375
14- NORVEÇ: 26.000
15- UKRAYNA: 25.400