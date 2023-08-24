UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması merak konusu oldu.

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:

1- İNGİLTERE: 89.053

2- İSPANYA: 75,927

3- İTALYA: 71.569

4- ALMANYA: 69.552

5- HOLLANDA: 53.700

6- FRANSA: 52.081

7- PORTEKİZ: 47.482

8- BELÇİKA: 36.100

9- İSKOÇYA: 31.550

10- TÜRKİYE: 30.350

11- AVUSTURYA: 29.500

12- İSVİÇRE: 28.775

13- SIRBİSTAN: 27.375

14- NORVEÇ: 26.000

15- UKRAYNA: 25.400