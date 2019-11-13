Yeşil sahadan eğitime dev destek

FUTBOL sahalarının yıldızlarından, eğitime dev katkı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdüren geleceğin bilim insanları, futbol dünyasının 5 önemli ismi sayesinde büyük eğitim desteği aldı. Alman ekibi Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin, Medipol Başakşehir’de oynayan Mehmet Topal, İspanyol Celta Vigo’da Türk futbolunu temsil eden Okay Yokuşlu ve aynı ligden Real Valladolid’in Türk yıldızı Enes Ünal ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, tıp öğrencilerine destek vermek için bir araya geldi. Beş futbol adamının yaptığı bağışlar ile tıp fakültesinin 50 öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağlandı.

BAŞARILAR PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bağış yapan futbolculara teşekkür ederek, “Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi vermiştik. Futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu vesileyle hepsine teşekkür ederim. Başarı paylaştıkça büyür. Tıpa gönül vermiş ama imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize destek olan kişileri asla unutmayacağız” dedi.