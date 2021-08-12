Yiğidolar turu kaptı! Rakip Kopenhag

12 Ağustos 2021 Perşembe 23:36 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:09

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Dinamo Batum'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti. Sivasspor uzatmada durumu 1-1 yaptı ve tur atladı.

Dinamo Batum'un golünü 79. dakikada Giorgi Pantsulaia kaydetti. Sivasspor'un golü 109. dakikada Jorge Felix'ten geldi.

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49'uncu dakikada Azubuike'nin pasında soldan Caner içeri girdi ortaladı, Sefa'nın dokunuşunda top üstten auta gitti.

52'nci dakikada Dinamo Batumi sol taraftarn serbest vuruş kazandı. Mamuchasvili'nin ortasında kaleci Ali Şaşal, topu iki hamlede kontrol etti.

53'üncü dakikada Koray'ın sağdan pasında ceza alanında topu göğsü ile kontrol eden James çaprazdan vurdu, top kaleye yönelmeyince savunma uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada solda topla buluşan Gradel ceza alanına yerden gönderdi, savunmanın müdahalesi ile açılan topa Azubuike gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64'üncü dakikada geriden uzun topla sağ kanattan hareketlenen Pantsulaia, önce Caner, sonra Uğur'dan sıyrılıp önünü boşalttı, uygun durumda vuruşunu yaptı top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda top bu kez üstten auta gitti.

68'inci dakikada soldan Fayçal'ın ortasında arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

78'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Teidi içeri çevirdi, uygun durumdaki Pantsulaia'nın dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın 90 dakikası Dinamo Batumi'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

96'ncı dakikada sağdan Chabaradze ceza alanına girdi, bu oyuncunun yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

105'inci dakikada soldan Gradel hareketlendi, ceza alanına çevirdiği topa Felix vurdu, kaleci yerden gelen topu çelmeyi başardı.

106'ncı dakikada soldan Ziya'nın ortasında Koray kafayla çevirdi, Gradel'in gelişine şutu savunmadan sekip dışarı çıktı.

109'uncu dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, ceza alanında Batumi savunması uzaklaştıramadı. Felix önünde kalan topu, ağlara gönderdi: 1-1.

119'uncu dakikada sağdan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta Caner'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-offa yükseldi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ricardo de Burgos (xx), Roberto Del Polomar (xx), Non Nunez (xx)

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Ahmet Oğuz (xxx) (Dk. 69 Cofie xx), Koray (xx), Caner (xx), Uğur (xxx), Kayode (xxx), Hakan (xx) (Dk. 103 Ziya), Azubuike (xx), Fayçal Fajr (xx) (Dk.81 Felix xxx), Sefa (xxx) (Dk. 59 Gradel xx), James (xx) (Dk. 59 Yatabare xx)

DİNAMO BATUMİ: Alavidze (xx) - Chabradze (xx), Kobakhidze (xx), Azatskiy (xx), Azarov (xxx), Jigauri (xx) (Dk. 73 Navalovski x), Teidi (xx) (Dk. 113 Gogoshidze), Manjgaladze (x) (Dk. 46 Pantsulaia xxx), Mamuchashvili (xx) (Dk. 102 Shindagoridze), Altunashvili (xx) (Dk. 113 Grozurek), Flamarion (xx) (Dk. 85 Nikabadze)

GOLLER: Dk.109 Felix (Demir Grup Sivasspor) - Dk.78 Pantsulaia (Dinamo Batumi)

SARI KARTLAR: Ahmet, Fayçal Fajr, Felix (Demir Grup Sivasspor) - Manjgaladze, Teidi, Novalovski (Dinamo Batumi)