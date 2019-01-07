Yıldırım Demirören: Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum, harika bir ilk yarı geçirdiler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, MHK'nın Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin, Süper Lig'de VAR'ın da etkisiyle ilk yarıda iyi bir performans sergilediğini ifade eden Demirören, "Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum, harika bir ilk yarı geçirdiler. VAR'ın da olumlu etkileri var. Türk hakemine küfür edip, aldığı cezaya itiraz edenler var. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Bir hakeme bu kadar kolay küfür edilemez, bu kadar kolay hakaret edilemez. Hakemlere edilen hakeretlerden çok rahatsızız artık. Bu konuda bütün hakemlerimizin artık kendisine edilen hakaretlere karşı aksiyon almasını istiyoruz. Sayın Bakanım artık bu konuda hukuk yolları işletilsin, gerekenler yapılsın" şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise yaptığı konuşmada, "Hakemler gerçekten çok zor bir iş yapıyor ama hakemlik yapanlar da bu işin zorluğunu kabul ederek bu işi yapıyorlar. Türkiye'de hakemlik yapmak çok zor iş. Süper Lig'in marka değeri hepimizi ilgilendiren bir şey. Hakemlerin performansı, marka değeri açısından çok önemli. Hakemlerin, baskı altında, kriz anında doğru kararlar vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)