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'Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ediyorum, Nihat Özdemir'e başarılar'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı öncesinde görüşlerini paylaştı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarının önemine değinen Güneş, "Önümüzde Fransa ve İzlanda maçlarımız var, şu anda oynadıklarımız hazırlık maçı. Burada hem hazırlık maçlarında oyuncuların durumlarını görmek, hem de zihinsel yorgunluğu gidererek gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'deni değişim ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli başkanlık yaptı, çok arkadaşlar var, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Ellerinden geldiğince iyi işler yaptılar, görev yerine getirdiler. Başta Nihat Özdemir olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Görev sorumluluklarını bildikten sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hamit'in oyunculuk kariyer, kişilik olarak, herkesin takdir ettiği bir insan. Onun yaşında olan çok insan, teknik konuda görev alıyor, o tercihini idari konuda kullandı. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum" dedi.

Şenol Güneş ayrıca, "Bizim hobimiz çalışmak, fobimiz de boşta kalmak. Çalışmaya devam, desteklerinizi de bekliyoruz." diye konuştu.

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