Yıldırım Demirören: 'Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Spor canlı yayınında kulüplerin borçlarının yapılandırılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu hamlenin bir zorunluluk olması gerektiğini söyleyen Demirören, "Kamuoyunda ciddi bir şekilde bilgi kirliliği oldu. İnandık ve kararımızı verdik. %50'sini başardık. Borç yapılandırılması bugün başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Berat Beye ve Hüseyin Beye teşekkür ediyorum Herkesin gerçekleri konuşması lazım. Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı. Bunun için bu karar alındı. Mevcut yeni borç verilmiyor. Bankalara olan borçlar yapılandırılıyor. Bütün bilançolarda borçların yapılandırılmasını konuşuyoruz. Amatör branşlar ve dernekler de buna dahil. Bu futbolda milattır" dedi.

Yeni sistem ile birlikte cezaların da olacağını belirten başkan, "Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Borcu olmayan kulüpler de talimatlara uyacak. İleride onların da borcu olabilir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin UEFA ile yapacağı görüşmeyi de hatırlatan yönetici, "Ayın 31'inde Fenerbahçe UEFA'da çok önemli toplantıya gidiyor. Bunun için lisans yapısında talimatnamenin değişmesi gerekiyor" diye konuştu.

Artık UEFA'dan önce kendilerinin kulüpleri denetleyeceğini kaydeden Demirören, "4 büyük kulübümüz UEFA tarafından denetleniyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan denetleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor artık zaten" açıklamasında bulundu.

HÜSEYİN AYDIN İSE ŞU AÇIKLAMALARI YAPTI

Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız.

Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon TL civarındadır. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz.

Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor. Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bugün kulüplerimizin bazıları faizleri bile ödeyemiyor.

Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak.