Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yıldırım Demirören'den Hamza Yerlikaya'ya ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
 
Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.
 
TFF Başkanı Demirören ile Bakan Yardımcısı Yerlikaya, yaklaşık yarım saat süren görüşmede, spor gündemine yönelik gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA