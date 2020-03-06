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Spor

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçına saatler kala açıklama yaptı ve Douglas'ın sezonu kapattığını duyurdu.

06 Mart 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:24

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maça kısa bir süre kala, siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek oyuncusu Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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