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Spor

Yıldız golcü nihayet Galatasaray'da! Transfer hayırlı olsun

Galatasaray çok büyük bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar yıldız golcü ile anlaşmaya vardı. Ukraynalı oyuncunun önümüzdeki günlerde Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

16 Ocak 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Yıldız golcü nihayet Galatasaray'da! Transfer hayırlı olsun
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Bu sezon şampiyonluk hedefiyle gözünü karartan Galatasaray, yıldız transferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk ile anlaşan Galatasaray'ın oyuncuyu önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getireceği ileri sürüldü.

GALATASARAY YILDIZ GOLCÜ İLE ANLAŞTI

Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, bunu ara transferde de sürdürmek için kollarını sıvadı. Haris Seferovic ile yol ayrımına gelen sarı-kırmızılılar yeni golcüsünü Ukrayna'da buldu. Galatasaray, Ukrayna ekibi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk ile prensipte anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı yıldız golcü Artem Dovbyk'in transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Ukraynalı golcünün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılar için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Artem Dovbyk, bu sezon Dnipro ile şu ana kadar 22 resmi maça çıkarken bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki Ukraynalı golcü, toplam 1944 dakika sahada kalırken 16 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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