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Spor

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yıldız golcüsüne 3 talip çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre golcü oyuncuya Belçika'dan 3 takım talip oldu. İşte detaylar...

18 Aralık 2023 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yıldız golcüsüne 3 talip çıktı
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Yaz transfer döneminin son günlerinde adı Nottingham Forest ile sıkça geçen ancak son anda takımda kalan Michy Batshuayi'nin ilk 11'de oynayamadığı için takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu iddiaların üstüne Belçika basınında yıldız futbolcu için üç kulübün talip olduğu yazıldı.

BELÇİKA DEVLERİ İSTİYOR

Belçika basınında çıkan habere göre 30 yaşındaki Belçikalı santrfor için Club Brugge, Antwerp ve Anderlecht talip oldu.

Ancak haberin detaylarında, Michy Batshuayi'nin ilk önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu da söylendi.

DZEKO'NUN ARKASINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon çift forvet formasyonunda etkili bir performans gösteren ancak İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle beraber tek forvetli sisteme dönülen ve sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko'nun da gösterdiği etkili performansla yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin kış transfer döneminde ayrılma ihtimali gün geçtikte artıyor.

Yazın oynanacak EURO 2024'te de forma giymek isteyen Michy Batshuayi'nin öncelikli hedefi ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak.

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi karşılaşmada süre bulan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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