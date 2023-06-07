İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2023 Çarşamba / 19 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,2247
  • EURO
    25,0814
  • ALTIN
    1450.65
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Yıldız isim için transfer derbisi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız isim Moussa Dembele için Fransa'dan yeni bir haber geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, sözleşmesi sona eren Moussa Dembele ile yollarını ayırdığını duyurdu.

7 Haziran 2023 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
Yıldız isim için transfer derbisi
ABONE OL

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız golcüyle yakından ilgilendiği biliniyordu. Yıldız oyuncuyu başta Arap ekipleri olmak üzere birçok kulüp takip ediyor.

26 yaşındaki oyuncu Fransız ekibiyle toplamda 172 maça çıktı ve 70 gol, 19 asist yapma başarısı gösterdi.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

Golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.