Yıldız isim için transfer derbisi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız golcüyle yakından ilgilendiği biliniyordu. Yıldız oyuncuyu başta Arap ekipleri olmak üzere birçok kulüp takip ediyor.

26 yaşındaki oyuncu Fransız ekibiyle toplamda 172 maça çıktı ve 70 gol, 19 asist yapma başarısı gösterdi.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

Golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.